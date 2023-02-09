Лідери Франції та України разом вирушать на саміт ЄС до Брюсселя

У четвер, 9 лютого, президенти Франції та України, Еммануель Макрон та Володимир Зеленський, разом вирушать на саміт ЄС, який відбудеться сьогодні у Брюсселі.
Про це повідомляє BFMTV.
Згідно з пресрелізом Єлисейського палацу, вони вилетять о 8:30 ранку з авіабази Віллакублей поблизу Парижа.
Прибуття до Брюсселя очікується близько 10:00.
Цього дня українського лідера очікують як почесного гостя на саміті ЄС, де він, як очікується, проситиме союзників надати Україні бойові літаки "якнайшвидше", як він це зробив у середу в Лондоні та Парижі.
Про це повідомляє BFMTV.
Згідно з пресрелізом Єлисейського палацу, вони вилетять о 8:30 ранку з авіабази Віллакублей поблизу Парижа.
Прибуття до Брюсселя очікується близько 10:00.
Цього дня українського лідера очікують як почесного гостя на саміті ЄС, де він, як очікується, проситиме союзників надати Україні бойові літаки "якнайшвидше", як він це зробив у середу в Лондоні та Парижі.
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