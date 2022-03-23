"Обличчям до обличчя": Tinder знайшов заміну першому побаченню

21:53 28 жовтня Київ, Україна

Щоб убезпечити своїх користувачів, розробники програми Tinder додали функцію відеодзвінка "Обличчям до обличчя".

Розробники впевнені, що послуга буде користуватися популярністю під час карантину.



Безкоштовна функція "Обличчям до обличчя" буде вмикатися тільки в тому випадку, якщо обидва потенційні партнери погодяться на неї. У новій функції є кілька можливостей:

відеочат можна відключити в будь-який момент;

користувачі можуть відправити звіт в Tinder в будь-який час після завершення дзвінка, якщо їм щось не сподобалося.

Перед масштабним запуском нової функції розробники Tinder протестували її.

"Ми раді повідомити, що наша функція "Обличчям до обличчя" впроваджується в нашій глобальній спільноті після отримання позитивних відгуків від наших учасників, які мали ранній доступ до неї", - заявив глава відділу продуктів довіри і безпеки в Tinder Рорі Козолл.

За даними аналітиків, Tinder залишається в трійці найбільш популярних додатків, незважаючи на пандемію та карантинні обмеження.