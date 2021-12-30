ЛГБТ-активісти проти Філарета Суд закрив справу

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Київський апеляційний суд вважає висловлювання Святішого Патріарха Київського та всієї Русі-України Філарета (Михаїла Денисенка), у яких згадуються одностатеві шлюби, оціночними судженнями.

Про це повідомляє Головком із посиланням на постанову від 23 листопада.



У суді громадська організація «Інсайт», яка займається підтримкою ЛГБТКІ-людей, заперечувала заяви Філарета, висловлені під час інтерв'ю 4 каналу у березні 2020 року. Зокрема, церковнослужитель сказав: «…Епідемія – це покарання Боже за гріхи людей, а ми не думаємо, як звільнитися від цієї епідемії. І правильно надходять уряди всіх держав у тому числі й уряд нашої держави, які вживають запобіжних заходів. Правильно. Але чи причина коронавірусу? А причина – це гріховність. Гріховність людства. У чому особливість гріха? А тому, що відкрито добро не захищають, а захищають зло. І не лише зло захищають, а його розповсюджують. Я маю на увазі, перш за все, одностатеві шлюби. Що це? Добро?.. Дітей вчать вибирати собі підлогу. Не тієї статі дитина повинна бути, якої вона народилася, а вона сама повинна вибрати собі стать. Що це? Добре? Це зло!



На думку позивача, зазначені висловлювання Філарета слід визнати недостовірними та дискримінаційними, які порушують немайнові права членів громадської організації «Інсайт».



Патріарх просив суд залишити без задоволення апеляційну скаргу громадської організації. Зауважив, що він скористався правом на свободу слова та висловив своє ставлення до причин коронавірусу. Свої міркування Філарет назвав оцінними судженнями.



Київський апеляційний суд погодився з рішенням Шевченківського районного суду Києва від 24 лютого 2021 року, зазначивши: Святіший Патріарх Київський всієї Русі-України Філарет висловив оціночні судження, які не підлягають спростуванню. Водночас, доводи громадської організації «Інсайт» щодо заподіяння моральної шкоди у зв'язку з поширенням спірної інформації суд вважає необґрунтованими.



Нагадаємо, у серпні Верховний суд залишив без змін рішення двох судів попередніх інстанцій, які відмовили в задоволенні позову Дніпровського міського голови Бориса Філатова до керуючого Дніпровською єпархією Православної церкви України єпископа Симеона (у світі – Олега Зінкевича) у справі про захист прав .