Леонардо Ді Капріо пожертвував Україні 10 млн доларів

11:28 08 березень Київ, Україна

Знаменитий Леонардо Ді Капріо не залишився осторонь, і, наслідуючи приклад світової спільноти, теж перерахував кошти на користь Збройних сил України.

Те, що безліч світових кінозірок так чи інакше фінансово підтримують Україну, знають усі, але яку точно суму пожертвував українській армії легендарний актор Леонардо Ді Капріо, докладно пишуть у "GSA NEWS".



Зокрема, фінансова підтримка української армії від Леонардо Ді Капріо склала як мінімум 10 мільйонів доларів США. Втім, варто оцінити скромність актора - про свою пожертву Ді Капріо ніяк не говорив, а інформацією поділилися виключно іноземні ЗМІ, посилаючись на власні джерела.



Ймовірно, такий душевний порив пояснюється генетикою - Леонардо має українське коріння. Як уже давно відомо, його бабуся Олена Степанівна Смирнова народилася в Одесі. Однак після Жовтневої революції вона разом з батьками поїхала до Німеччини, де пізніше вийшла заміж за німця, а потім і емігрувала до США.