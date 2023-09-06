Стрічка «20 днів у Маріуполі» стала найкасовішим документальним фільмом в Україні

12:25 05 вересня Київ, Україна





У прокат фільм вийшов 31 серпня.



Фільм розповідає про початок повномасштабної війни у Маріуполі. Він показує 20 днів війни, у тому числі бомбардування житлових будинків та Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» за перший вікенд прокату зібрав понад 500 тисяч гривень, що зробило його найкасовішим документальним фільмом українського прокату, повідомила компанія «Артхаус Трафік».У прокат фільм вийшов 31 серпня.Фільм розповідає про початок повномасштабної війни у Маріуполі. Він показує 20 днів війни, у тому числі бомбардування житлових будинків та

пологових будинків, життя людей у блокадному місті, обстріли.

Цей фільм – режисерський дебют військового кореспондента Мстислава Чернова.



До створення картини приєдналися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення росією Маріуполя – за це усі троє здобули Пулітцерівську премію.