Організатори фестивалю UPark назвали ім'я одного з хедлайнерів фестивалю 2021.
Життя все одно триває, а фестивалі, які змушені були скасуватися у 2020 році та перенести проведення на 2021-ий, почали називати перші гучні імена. Так, масштабний фестиваль UPark повідомив, що довгоочікувані Gorillaz таки виступатимуть у Києві влітку 2021 року. Про це вони поспішили повідомити на офіційній сторінці в Facebook.
«Вони вже показали просто неймовірне шоу у 2018, через що кожне фанатське серце від щастя та ейфорії вискакувало з грудей. І ми впевнені - в наступному році буде ще яскравіше та драйвовіше!», - сказано в офіційній заяві.
Найуспішніша віртуальна група в історії, власники Ґреммі та автори хіта Feel Good Inc, легендарні Gorillaz виступатимуть у Києві 11 липня 2021 року.
Продаж квитків буде відкрито 4 вересня. А тим, хто придбав квитки до 1 травня 2020 року, організатори наступного тижня розкажуть про бонуси, які вони отримають у 2021 році.
Нові дати проведення UPark - 9, 10 і 15 липня 2021 року.
Нагадаємо, 2 вересня організатори фестивалю Strichka оголосили про перенесення події на 2021 рік.
Життя все одно триває, а фестивалі, які змушені були скасуватися у 2020 році та перенести проведення на 2021-ий, почали називати перші гучні імена. Так, масштабний фестиваль UPark повідомив, що довгоочікувані Gorillaz таки виступатимуть у Києві влітку 2021 року. Про це вони поспішили повідомити на офіційній сторінці в Facebook.
«Вони вже показали просто неймовірне шоу у 2018, через що кожне фанатське серце від щастя та ейфорії вискакувало з грудей. І ми впевнені - в наступному році буде ще яскравіше та драйвовіше!», - сказано в офіційній заяві.
Найуспішніша віртуальна група в історії, власники Ґреммі та автори хіта Feel Good Inc, легендарні Gorillaz виступатимуть у Києві 11 липня 2021 року.
Продаж квитків буде відкрито 4 вересня. А тим, хто придбав квитки до 1 травня 2020 року, організатори наступного тижня розкажуть про бонуси, які вони отримають у 2021 році.
Нові дати проведення UPark - 9, 10 і 15 липня 2021 року.
Нагадаємо, 2 вересня організатори фестивалю Strichka оголосили про перенесення події на 2021 рік.
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