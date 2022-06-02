Легенда футболу Пеле закликав путіна покласти край вторгненню в Україну
09:53 02 червня Київ, Україна
Легенда бразильського футболу Пеле публічно закликав президента росії володимира путіна покласти край його "злобному" та "невиправданому" вторгненню в Україну.
Про це футболіст заявив на своїй сторінці
у Instagram.
"Я хочу використати сьогоднішню гру як можливість звернутися з проханням: зупинити це вторгнення. Немає аргументів, які могли б виправдати насильство", - заявив футболіст на своїй сторінці в Instagram за кілька хвилин до того, як національна збірна України переможно зіграла у відбірному матчі чемпіонату світу.
Востаннє Пеле та путін зустрічалися у москві у 2017 році під час Кубка Конфедерацій. Тоді диктатор називав короля футболу одним із своїх улюблених гравців.
"Коли ми зустрічалися в минулому і обмінювалися посмішками, які супроводжуються довгим рукостисканням, я ніколи не думав, що одного разу ми будемо так розділені, як сьогодні", - написав Пеле.
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