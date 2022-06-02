Легенда футболу Пеле закликав путіна покласти край вторгненню в Україну

09:53 02 червня Київ, Україна





Про це футболіст заявив на своїй Легенда бразильського футболу Пеле публічно закликав президента росії володимира путіна покласти край його "злобному" та "невиправданому" вторгненню в Україну.Про це футболіст заявив на своїй сторінці у Instagram.

"Я хочу використати сьогоднішню гру як можливість звернутися з проханням: зупинити це вторгнення. Немає аргументів, які могли б виправдати насильство", - заявив футболіст на своїй сторінці в Instagram за кілька хвилин до того, як національна збірна України переможно зіграла у відбірному матчі чемпіонату світу.

Востаннє Пеле та путін зустрічалися у москві у 2017 році під час Кубка Конфедерацій. Тоді диктатор називав короля футболу одним із своїх улюблених гравців.