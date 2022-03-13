Лікування коронавірусного хворого з ШВЛ в Німеччині обійдеться в €38 тисяч

13:58 18 жовтня Київ, Україна

В Україні багато хто чув про високий рівень німецької медицини. Але також відомо, що вартість лікування в таких клініках досить висока. А у скільки обходиться лікування самим німцям?

Побороти коронавірусну хворобу в фінансовому аспекті громадянам Німеччини допомагає медичне страхування. Так, стаціонарне лікування від спричиненої коронавірусом атипової пневмонії COVID-19 обходиться в середньому в 10 700 євро, повідомив представник найбільшого в ФРН об'єднання державних кас медичного страхування AOK в неділю, 18 жовтня. У AOK застраховані 26,5 мільйона осіб - майже третина населення Німеччини.

Лікування без штучної вентиляції легенів коштує в середньому п'ять тисяч євро, однак в разі підключення до ШВЛ середня вартість зростає до 38 500 євро.

Аналогічні цифри наводить й інша велика державна каса - Barmer: в разі, якщо підключення до ШВЛ не потрібне, то середня вартість стаціонарного лікування пацієнта з COVID-19 становить 6900 євро, у випадках же, коли таке підключення потрібне, вартість зростає в середньому до 31 700 євро.

Згідно з дослідженням, проведеним Берлінським технічним університетом TU Berlin та Інститутом економічних досліджень імені Лейбніца, підключення до ШВЛ необхідно 14 відсоткам всіх пацієнтів, які лікуються від COVID-19, повідомив тижневик Welt am Sonntag.

Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, на ранок 18 жовтня добовий приріст заражень коронавірусом в Німеччині склав 5587 випадків. Днем раніше приріст становив 7830 нових випадків.

Показники за неділю, однак, не повні, оскільки не у всіх федеральних землях місцеві відомства у справах охорони здоров'я передають у вихідні дні в RKI дані по коронавірус.