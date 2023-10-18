Латвія виділила для українських біженців додаткові 10 млн євро

09:44 18 жовтня Київ, Україна

Латвійський уряд ухвалив рішення надати на підтримку українських біженців додатково 10,3 мільйона євро.



Про це пише видання Delfi.



Ці кошти необхідні для компенсації видатків самоврядувань у період із липня по листопад для підтримки українців. Сюди входить розміщення та харчування, соціальна підтримка, забезпечення освіти, діяльність єдиних координаційних пунктів державної та муніципальної підтримки та інше.



З урахуванням того, що сформувався залишок коштів від фінансування, раніше виділеного для підтримки біженців, а також з урахуванням запитів самоврядувань, додатково потрібні понад 10 мільйонів євро. Загальна сума, яку виділив уряд Латвії, становить уже понад 32,2 мільйона євро.