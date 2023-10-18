Латвія виділила для українських біженців додаткові 10 млн євро

Латвійський уряд ухвалив рішення надати на підтримку українських біженців додатково 10,3 мільйона євро.
Про це пише видання Delfi.
Ці кошти необхідні для компенсації видатків самоврядувань у період із липня по листопад для підтримки українців. Сюди входить розміщення та харчування, соціальна підтримка, забезпечення освіти, діяльність єдиних координаційних пунктів державної та муніципальної підтримки та інше.
З урахуванням того, що сформувався залишок коштів від фінансування, раніше виділеного для підтримки біженців, а також з урахуванням запитів самоврядувань, додатково потрібні понад 10 мільйонів євро. Загальна сума, яку виділив уряд Латвії, становить уже понад 32,2 мільйона євро.
Про це пише видання Delfi.
Ці кошти необхідні для компенсації видатків самоврядувань у період із липня по листопад для підтримки українців. Сюди входить розміщення та харчування, соціальна підтримка, забезпечення освіти, діяльність єдиних координаційних пунктів державної та муніципальної підтримки та інше.
З урахуванням того, що сформувався залишок коштів від фінансування, раніше виділеного для підтримки біженців, а також з урахуванням запитів самоврядувань, додатково потрібні понад 10 мільйонів євро. Загальна сума, яку виділив уряд Латвії, становить уже понад 32,2 мільйона євро.
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