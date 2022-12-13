Лампи розжарювання безкоштовно замінять на світлодіодні: анонсовано програму для українців

Для населення в Україні буде запроваджено програму безкоштовного обміну застарілих ламп розжарювання на нові світлодіодні, повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.
Загалом, за її словами, планують провести заміну 50 мільйонів ламп. Почасти цю програму профінансує Єврокомісія, яка виділить кошти на 30 мільйонів LED-ламп, повідомила президентка Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, ця програма допоможе заощадити 1 ГВт електроенергії, що рівноцінно річному обсягу виробництва блоку атомної електростанції.
За оцінками Мінекономіки, завдяки цьому Україна споживає на 7-10% менше електроенергії на момент пікового навантаження.
Міністерство "найближчим часом" надасть інструкцію, як можна буде отримати нові LED-лампи в обмін на старі лампи розжарювання, обіцяють, що механізм буде "максимально простим".
Загалом, за її словами, планують провести заміну 50 мільйонів ламп. Почасти цю програму профінансує Єврокомісія, яка виділить кошти на 30 мільйонів LED-ламп, повідомила президентка Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, ця програма допоможе заощадити 1 ГВт електроенергії, що рівноцінно річному обсягу виробництва блоку атомної електростанції.
За оцінками Мінекономіки, завдяки цьому Україна споживає на 7-10% менше електроенергії на момент пікового навантаження.
Міністерство "найближчим часом" надасть інструкцію, як можна буде отримати нові LED-лампи в обмін на старі лампи розжарювання, обіцяють, що механізм буде "максимально простим".
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