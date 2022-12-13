Лампи розжарювання безкоштовно замінять на світлодіодні: анонсовано програму для українців

18:43 13 грудня Київ, Україна

Для населення в Україні буде запроваджено програму безкоштовного обміну застарілих ламп розжарювання на нові світлодіодні, повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.



Загалом, за її словами, планують провести заміну 50 мільйонів ламп. Почасти цю програму профінансує Єврокомісія, яка виділить кошти на 30 мільйонів LED-ламп, повідомила президентка Урсула фон дер Ляєн.



За її словами, ця програма допоможе заощадити 1 ГВт електроенергії, що рівноцінно річному обсягу виробництва блоку атомної електростанції.



За оцінками Мінекономіки, завдяки цьому Україна споживає на 7-10% менше електроенергії на момент пікового навантаження.



Міністерство "найближчим часом" надасть інструкцію, як можна буде отримати нові LED-лампи в обмін на старі лампи розжарювання, обіцяють, що механізм буде "максимально простим".