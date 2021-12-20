Кузьмі Скрябіну присвоєно звання Героя України

14:31 17 серпень Київ, Україна

Талановитий артист, патріот України і просто чудова людина Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін), сьогодні міг би відсвяткувати 52-й день народження...



Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України.

"Він був таким щирим і відкритим, таким своїм, що в той страшний день кожен з нас відчув, що втратив рідну, близьку людину. З початком війни Андрій регулярно їздив на схід і допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя - ручка, папір і мікрофон. Піснею він зціляв душу, словом - заряджав на боротьбу. За сильну, процвітаючу і непереможну Україну", - написав Зеленський.

Зеленський згадав про творчість співака, яка залишила слід у серці кожного українця.

"Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. Людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно і щасливо. Ми завжди будемо пам'ятати тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на місце щасливих людей", - додав глава держави.

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув в аварії під Кривим Рогом, коли повертався з гастролей. І хоча минуло вже більше п'яти років з дня катастрофи, його гострі висловлювання досі цитують.