Курси НБУ: до 5 липня долар виріс до 27,41 грн

У понеділок, 5 липня, долар продовжить зростати, а от євро подешевшає на 11 копійок.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2741,21 гривні (+0,0280 грн);
- 100 євро - 3241,07 гривні (-0,1120 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс ще на 4 копійки - до 27,41 гривні за долар. Курс в покупці піднявся також на 4 копійки - до 27,39 гривні за долар. Курс євро в продажу впав на 5 копійок - до 32,46 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2741,21 гривні (+0,0280 грн);
- 100 євро - 3241,07 гривні (-0,1120 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс ще на 4 копійки - до 27,41 гривні за долар. Курс в покупці піднявся також на 4 копійки - до 27,39 гривні за долар. Курс євро в продажу впав на 5 копійок - до 32,46 гривні за євро.
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