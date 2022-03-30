Курси НБУ 2 липня: іноземна валюта відновила зростання

Падіння іноземної валюти минулого тижня кардинально змінило вектор: євро і долар пішли вгору і подорожчали на 18 і 16 копійок відповідно.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Таким чином, офіційні курси долара і євро посилили зростання після різкого зниження минулого тижня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2738,41 гривні (+0,1566 грн);
- 100 євро - 3252,27 гривні (+0,1764 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу піднявся на 7 копійок - до 27,37 гривні за долар. Курс в покупці підскочив також на 7 копійок - до 27,35 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 10 копійок - до 32,51 гривні за євро.
Таким чином, офіційні курси долара і євро посилили зростання після різкого зниження минулого тижня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2738,41 гривні (+0,1566 грн);
- 100 євро - 3252,27 гривні (+0,1764 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу піднявся на 7 копійок - до 27,37 гривні за долар. Курс в покупці підскочив також на 7 копійок - до 27,35 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 10 копійок - до 32,51 гривні за євро.
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