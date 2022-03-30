Курси НБУ 2 липня: іноземна валюта відновила зростання

06:41 02 липня Київ, Україна

Падіння іноземної валюти минулого тижня кардинально змінило вектор: євро і долар пішли вгору і подорожчали на 18 і 16 копійок відповідно.
 
Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Таким чином, офіційні курси долара і євро посилили зростання після різкого зниження минулого тижня.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2738,41 гривні (+0,1566 грн);

- 100 євро - 3252,27 гривні (+0,1764 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу піднявся на 7 копійок - до 27,37 гривні за долар. Курс в покупці підскочив також на 7 копійок - до 27,35 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 10 копійок - до 32,51 гривні за євро.