Курсанти НГУ охоронятимуть громадський порядок на місцевих виборах

20:31 09 жовтень Київ, Україна

Кабмін дозволив залучати курсантів Національної академії Нацгвардії України з військовим званням до забезпечення порядку на місцевих виборах.

Відповідну пропозицію раніше зробило МВС.



Зокрема, Кабмін погодився дозволити "залучення здобувачів освіти Національної академії Національної гвардії, які мають військові звання, до заходів з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки під час проведення чергових виборів". Аналогічний дозвіл на тих же умовах дано й іншим закладам освіти МВС.



Крім того, для забезпечення громадської безпеки під час місцевих виборів будуть залучені майже 140 тис. професійних правоохоронців. Передбачається також залучення авіаційних підрозділів системи МВС "для оперативного реагування на зміну ситуації".