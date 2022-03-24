Курс валют в обмінниках і офіційний курс НБУ

За даними НБУ долар - 28,43 грн., Євро - 33,29 грн.Такое ставлення української гривні до іноземних валют прдержітся протягом трьох днів: 30, 31 жовтня та 1 листопада.
Офіційні курси валют Нацбанку на 30 жовтня:
Долар США - 28,43 грн (плюс 4 коп.).
Євро - 33,29 грн (мінус 2 коп.).
Офіційні курси валют Нацбанку на 30 жовтня:
Долар США - 28,43 грн (плюс 4 коп.).
Євро - 33,29 грн (мінус 2 коп.).
Курси валют в банках і обмінниках 29 жовтня:
Долар США - 28,35 / 28,55 грн.
Євро - 33,15 / 33,50 грн.
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