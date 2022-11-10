Придбати квитки на поїзд Київ – Варшава можна буде лише онлайн

10:56 10 листопада Київ, Україна

Придбати квитки на найпопулярніше серед пасажирів міжнародне сполучення Київ – Варшава можна буде лише онлайн, повідомили в «Укрзалізниці».

«На нього [поїзд Київ–Варшава – ред.] хоч і збільшено пропозицію місць у 2,5 раза, спостерігається дефіцит: обмежена кількість вагонів габариту RIC, які можуть із перестановкою колісних пар прямувати до польської столиці», – написали в компанії.

Водночас почастішали випадки, коли шахраї-спекулянти перепродують квитки з рук чи у соціальних мережах на своїх сторінках. Крім того, виявлено випадки підроблених проїзних документів.



З 10 листопада продаж квитків "варшавського" напрямку переводиться повністю в онлайн-режим. Продаж квитків міжнародного сполучення доступний і в мобільному додатку «Укрзалізниці».



Для групових замовлень створено спеціальний онлайн-канал, а офіційні делегації, запити від дипломатичних та державних установ обслуговуватимуться виключно у відповідній спеціалізованій касі (кількість таких бронювань додатково обмежується, щоб звільнити максимум квитків пасажирам у доступному для всіх онлайн-каналі).



Продаж квитків онлайн на напрямки Київ – Варшава та Варшава – Київ відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу, щоб усі пасажири були в рівних умовах, наголосили у компанії.