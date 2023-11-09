Придбати квиток на поїзд Київ-Варшава тепер можна тільки з "Дія.Підписом"
16:45 08 листопада Київ, Україна
Тепер купити квиток на найпопулярніший поїзд "Київ - Варшава" у додатку "Укрзалізниці" можна лише після верифікації облікового запису з "Дія.Підписом".
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
""Укрзалізниця" продовжує системну боротьбу з перекупниками квитків, щоб українці не переплачували гроші та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати квиток на найпопулярніший поїзд Київ – Варшава у додатку "УЗ" можна тільки з "Дія".Підписом", - йдеться у повідомленні Федорова.
Міністр зазначив, що верифікація акаунту через "Дію" підтвердить, що покупець – реальна людина.
"Отже, якщо з акаунту масово купуватимуть і повертатимуть квитки – після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить програму та спробує пройти верифікацію через інший пристрій. Отже, купувати квитки зможуть лише реальні користувачі. Зручно і без зайвого поспіху», – пояснив Федоров.
Крім того, за словами Федорова, тепер повернути кошти за міжнародні квитки також можна буде у додатку "Укрзалізниці" завдяки "Дія. Підпис".
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