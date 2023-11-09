Придбати квиток на поїзд Київ-Варшава тепер можна тільки з "Дія.Підписом"

"Отже, якщо з акаунту масово купуватимуть і повертатимуть квитки – після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить програму та спробує пройти верифікацію через інший пристрій. Отже, купувати квитки зможуть лише реальні користувачі. Зручно і без зайвого поспіху», – пояснив Федоров.