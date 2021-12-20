Культурна дипломатія: в транспорті Вроцлава будуть показувати ролики про Україну

Завдяки медіапроєкту Ukraїner в польському місті Вроцлав стартувала суспільно-освітня програма, яка популяризує Україну.
У громадському транспорті Вроцлава транслюються короткі відеоролики про цікаві місця України польською мовою.
Про це повідомила активістка української громади Наталія Панченко, продюсерка медіапроєкту Ukraїner, на своїй Facebook-сторінці.
Раніше Панченко повідомляла, що з жовтня минулого року аналогічні відеоролики почали транслювати в громадському транспорті Варшави. Угода про показ роликів підписана між медіапроєктом Ukraїner і польською компанією AMS SA, яка створює і надає відеоконтент для трансляції в громадському транспорті
Панченко додала, що "ось так виглядає на практиці культурна дипломатія, приблизно так діє у всьому світі м'яка сила".
Панченко додала, що "ось так виглядає на практиці культурна дипломатія, приблизно так діє у всьому світі м'яка сила".
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