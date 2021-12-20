Культурна дипломатія: в транспорті Вроцлава будуть показувати ролики про Україну

15:55 23 березень Київ, Україна

Завдяки медіапроєкту Ukraїner в польському місті Вроцлав стартувала суспільно-освітня програма, яка популяризує Україну.

У громадському транспорті Вроцлава транслюються короткі відеоролики про цікаві місця України польською мовою.



Про це повідомила активістка української громади Наталія Панченко, продюсерка медіапроєкту Ukraїner, на своїй Facebook-сторінці.

"Відтепер на більш ніж 1000 екранів в 400 одиницях транспорту (трамваї та автобуси) жителі цього міста щодня дивляться наші відео Ukrainer po polsku про Україну", - розповіла вона.

"Ось прямо зараз ви читаєте цей пост, а у Вроцлаві хтось, їдучи на роботу або просто у справах, сидить в міському транспорті і дивиться ролик про острів Хортиця і музеї судноплавства або про село Крива Лука, що в Донецькій області, або про Тустань, або про архітектуру Харкова. Не знаю, який саме ролик в цей момент на екрані. Але він точно про Україну. І він точно не залишить байдужим", - додала активістка.

Раніше Панченко повідомляла, що з жовтня минулого року аналогічні відеоролики почали транслювати в громадському транспорті Варшави. Угода про показ роликів підписана між медіапроєктом Ukraїner і польською компанією AMS SA, яка створює і надає відеоконтент для трансляції в громадському транспорті



Панченко додала, що "ось так виглядає на практиці культурна дипломатія, приблизно так діє у всьому світі м'яка сила".