Культура не може бути поза політикою - Мінкульт України

Міністерство культури та інформаційної політики України зробило заяву для всіх, хто намагається використати риторику, що культура
поза політикою.
Країна-агресор - російська федерація, яка вчинила повномасштабне вторгнення на територію України, використовує у своїй пропаганді «русского мира» саме культуру.
Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Для всіх, хто намагається використати риторику, що культура поза політикою: ми у Міністерстві культури та інформаційної політики офіційно заявляємо, що це не так. Бо країна-агресор - російська федерація, яка здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, використовує у своїй пропаганді «русского мира» культуру», - заявив Ткаченко.
Мінкульт України продовжує звертатися до міністрів культури всіх країн, а також виконавців, артистів та художників та діячів культури – не розділяти культуру та політику.
"Говорячи "ми хочемо миру", ви повинні чітко розуміти, хто і яким чином цей мир порушив. В Україні гинуть люди через росію. У тому числі через проросійські наративи, які вона створила і просуває. Закликаю кожного з вас до культурного бана росії! Покажіть нам свою солідарність та підтримку. Ми її потребуємо", - сказав Ткаченко.
Також Ткаченко звернувся до колишніх колег у сфері культури та медіа.
"Ви оголосили нам війну. Не відмовляйтеся. Ви ретельно над цим працювали. Розкидаючись грошима по всьому світу - просуваючи свій «русский мир». Тепер цей ваш мир убиває мирних громадян моєї країни. Які на вас тут не чекали.
Це ви вибирали того, хто дає накази. Це на вас відповідальність тих, хто просував і купував ідеї великої росії у світі, упаковуючи це в культурний продукт.
Не йдеться про російську спадщину, частину з якої ви встигли привласнити собі – починаючи з Русі, родом з Києва, закінчуючи всіма великими вихідцями з України: Гоголем, Чеховим, Чайковським, Малевичем, Рєпіним…
Йдеться про діячів культури путінської росії. Ви або заплющували очі, але частіше несамовито підтримували вашого лідера, який уявив себе Богом. І благословляли його на війни, на вбивства, на ув'язнення навіть ваших колег і співгромадян. Це для вас мало що означало.
Але тепер кров за вбивство українців на ваших руках. І руйнування театрів та музеїв, церков, вбивства та арешти артистів, журналістів…
Якщо ви хочете жити в Північній Кореї, це ваш вибір. На більше ви не заслуговуєте. Культурна ізоляція – ось що на вас чекає. Ми зробимо все, щоб закрити перед вами кіно та театральні фестивалі, концертні майданчики та спільні культурні проєкти з цивілізованим світом", - сказав Ткаченко.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі