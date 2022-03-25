Культура не може бути поза політикою - Мінкульт України

16:54 25 березня Київ, Україна

Міністерство культури та інформаційної політики України зробило заяву для всіх, хто намагається використати риторику, що культура поза політикою.

Країна-агресор - російська федерація, яка вчинила повномасштабне вторгнення на територію України, використовує у своїй пропаганді «русского мира» саме культуру.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Для всіх, хто намагається використати риторику, що культура поза політикою: ми у Міністерстві культури та інформаційної політики офіційно заявляємо, що це не так. Бо країна-агресор - російська федерація, яка здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, використовує у своїй пропаганді «русского мира» культуру», - заявив Ткаченко.

Мінкульт України продовжує звертатися до міністрів культури всіх країн, а також виконавців, артистів та художників та діячів культури – не розділяти культуру та політику.

"Говорячи "ми хочемо миру", ви повинні чітко розуміти, хто і яким чином цей мир порушив. В Україні гинуть люди через росію. У тому числі через проросійські наративи, які вона створила і просуває. Закликаю кожного з вас до культурного бана росії! Покажіть нам свою солідарність та підтримку. Ми її потребуємо", - сказав Ткаченко.

Також Ткаченко звернувся до колишніх колег у сфері культури та медіа.