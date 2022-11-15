Кулеба заступився за військового, якого в поїзді вигнали до тамбуру через "поганий запах"

16:03 15 листопада Київ, Україна

На історію про військового, якого пасажири поїзда Інтерсіті попросили вийти в тамбур через те, що від бійця "погано пахло", відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.



Кулеба згадав історію про свій політ внутрішнім рейсом до США, коли американці вітали своїх військовослужбовців, як героїв, про це він написав у Facebook.

"Історія українського солдата, якого образили в поїзді через нібито поганий запах, нагадала мені іншу історію. У 2008 році я летів внутрішнім рейсом у США між двома штатами. Коли всі зайняли свої місця, стюардеса оголосила: "Шановні пасажири, сьогодні з нами на борту перебувають четверо військових, які повертаються додому з війни. Подякуємо їм за їхню службу, привітавши оплесками". Весь літак аплодував. Це був дуже людяний жест подяки", — написав міністр.

Він додав, що американці, ймовірно, поверталися на той час з Іраку.

"Але навіть різне ставлення в американському суспільстві до тієї війни не вплинуло на повагу до військових. І це правильно: солдат заслуговує на повагу безвідносно до будь-якого контексту — політики, соціального статусу, культурних, естетичних чи ароматичних переконань. В Україні повага до солдата має бути поза будь-яким контекстом, якщо ти українець і це український солдат”, - додав Кулеба.

Він висловив подяку та повагу до українського солдата.

"Складно встановити всі деталі цієї історії, але прочитавши все, що про неї відомо, висловлюю свою подяку та повагу до українського солдата, Віктора Івановича Якименка. Я бажаю йому добре провести відпустку з рідними, до яких він повернувся з Донбасу", - резюмував міністр.

Напередодні в соціальних мережах набула розголосу історія про військового, якого нібито провідниця поїзда Інтерсіті вивела до тамбуру через те, що від бійця "погано пахло". В "Укрзалізниці" звинувачення відкинули та заявили, що військовослужбовця "образили" інші пасажири.

Коли інцидент набув розголосу, в "Укрзалізниці" повідомили, що залагодили ситуацію. Військовому запропонували компенсувати квиток на потяг та купити ще один.

"Звертаємось до пасажирів за терпінням та повагою. Від наших захисників не завжди пахне лавандою, але від них пахне сміливістю так, що ворог тікає на інший берег Дніпра", - зазначили в Укрзалізниці.

Також українців попросили повідомляти про подібні ситуації негайно – начальника поїзда, контактний центр або прямо в месенджері. Запевнили, що реакція буде блискавичною.