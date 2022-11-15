Кулеба заступився за військового, якого в поїзді вигнали до тамбуру через "поганий запах"

На історію про військового, якого пасажири поїзда Інтерсіті попросили вийти в тамбур через те, що від бійця "погано пахло", відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Кулеба згадав історію про свій політ внутрішнім рейсом до США, коли американці вітали своїх військовослужбовців, як героїв, про це він написав у Facebook.
Кулеба згадав історію про свій політ внутрішнім рейсом до США, коли американці вітали своїх військовослужбовців, як героїв, про це він написав у Facebook.
Він додав, що американці, ймовірно, поверталися на той час з Іраку.
Він висловив подяку та повагу до українського солдата.
Напередодні в соціальних мережах набула розголосу історія про військового, якого нібито провідниця поїзда Інтерсіті вивела до тамбуру через те, що від бійця "погано пахло". В "Укрзалізниці" звинувачення відкинули та заявили, що військовослужбовця "образили" інші пасажири.
Коли інцидент набув розголосу, в "Укрзалізниці" повідомили, що залагодили ситуацію. Військовому запропонували компенсувати квиток на потяг та купити ще один.
Також українців попросили повідомляти про подібні ситуації негайно – начальника поїзда, контактний центр або прямо в месенджері. Запевнили, що реакція буде блискавичною.
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