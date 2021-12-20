Кулеба розповів про вакцинацію і туристичні подорожі

14:51 02 квітень Київ, Україна

Поки світ не впорається з пандемією, а вакцинація не прийде до свого логічного завершення, про відновлення повноцінних туристичних подорожей мова не йде.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю англомовному виданню KyivPost.

"Повноцінні міжнародні мандрівки не будуть відновлені, поки вакцинація не буде завершена і пандемія не буде взята під контроль", - констатував міністр.

Він також зазначив, що дипломатія наполегливо працює в постійному діалозі з Європейським Союзом, щоб зробити нові умови для подорожей максимально доступними.



"Але зараз головний пріоритет - це вакцинація", - підкреслив Кулеба.



За його словами, Україна не є винятком, і вакцини є досі обмеженим ресурсом на глобальному рівні.



Видання відзначає, що деякі країни стали "націоналістами щодо вакцин", оскільки скасували експорт в інші країни, поки їхнє населення не буде повністю імунізоване.



На думку глави МЗС, це величезний виклик, але дипломатія працює наполегливо заради того, щоб дружні країни допомогли Україні отримати певну кількість доз і, зокрема, мова йде про Польщу.