Кулеба показав, як відновлюють зруйновані рашистами об'єкти у Києві
17:07 05 січня Київ, Україна
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба
показав, як відбувається відновлення зруйнованих загарбниками об'єктів в області.
"Одним з головних завдань для нас залишається відновлення зруйнованої загарбниками інфраструктури. У Київській області вже повністю відновлено 5630 об'єктів, ще 3473 - частково", - зазначив голова ОВА.
В опублікованому головою ОВА відео показано
, як виглядають тепер навчальні заклади та житлові будинки: ліцей №1 у Гостомелі, ЖК New York Towers та дитячий садок Бджілка в Ірпені, а також Бородянський аграрний ліцей.
"На цих локаціях відновлено фасад та покрівлю, встановлені нові вікна, відремонтовано системи опалення. Відновлення кожного такого об'єкта - це копітка та колосальна робота. Однак результат того вартий", - пише Кулеба.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі