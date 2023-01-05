Кулеба показав, як відновлюють зруйновані рашистами об'єкти у Києві

"Одним з головних завдань для нас залишається відновлення зруйнованої загарбниками інфраструктури. У Київській області вже повністю відновлено 5630 об'єктів, ще 3473 - частково", - зазначив голова ОВА.



"На цих локаціях відновлено фасад та покрівлю, встановлені нові вікна, відремонтовано системи опалення. Відновлення кожного такого об'єкта - це копітка та колосальна робота. Однак результат того вартий", - пише Кулеба.