Куди переїжджають IT-фахівці всередині країни - дослідження

14:42 10 січень Київ, Україна

Видання DOU досліджувало, куди переїжджають IT-фахівці всередині України для роботи та навчання. В опитуванні враховувалося лише переміщення між регіонами, але зазначили, що переїзди з малих міст до обласних центрів, ймовірно, також поширені.



Найкращі міста для розвитку в IT-сфері – Київ, Львів та Харків. Наприклад, у Києві залишаються 96% тих, хто там навчався, а Львів та Харків залишають лише 10% спеціалістів.



В Одесі та Дніпрі залишаються 78% та 56% відповідно. Також багато IT-фахівців не їдуть із Чернівців та Вінниці (68% та 58%). Найгірший показник у Полтави: з цього міста їдуть 87% тих, хто займається ІТ.

Більшість фахівців переїжджають до Києва, але фахівці з Івано-Франківська та Тернополя частіше їдуть до Львова, ніж до Києва. Також Львів – єдине місто, куди мігрують кияни, пов'язані з IT (але лише 1%).



Найчастіше у великі міста переїжджають із сусідніх міст: до Києва більше їдуть із Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей; до Львова мігрують жителі західних регіонів, а до Одеси – айтівці з Миколаєва та Херсона.



Переважно IT-фахівці живуть у тих містах, де навчалися в університеті. Але є міста, звідки їдуть і після закінчення вишу, наприклад, Миколаїв (34%), звідки їдуть найчастіше до Києва. Також часто мігрують випускники університетів Житомира, Запоріжжя, Тернополя, Херсона та Сум. Водночас Львів є єдиним містом, куди повертаються після навчання в університеті в іншому регіоні.