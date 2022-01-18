Хто в Україні найчастіше порушує правила дорожнього руху

17:17 17 січень Київ, Україна

Згідно зі статистикою із додатка «Штрафи UA», найбільшу кількість штрафів за 2021 рік отримали кияни (526 455 постанов), але вони виявилися і найбільш відповідальними платниками штрафів, сплативши майже 90% з них.



2-м є Львів (86.7%), а 3-м – Чернігів (85.9%). Найбільш відповідальними виявилися водії із Луцька, які отримали найменшу кількість штрафів.



Найактивнішими порушниками правил дорожнього руху стали власники автомобілів Volkswagen. Вони вчинили 471 тисячу 915 порушень за 2021 рік. Однак у відсотковому співвідношенні найбільше штрафів одержують водії Volvo (близько 40%). Це штрафи, які виписані на базі даних камер автоматичної відеофіксації порушень.



Співробітники патрульної поліції найчастіше штрафують власників Porsche (близько 10% усіх автомобілів) та Tesla (8,1%).



Рекордсменом за штрафами став водій тягача DAF XF. За 2021 рік вантажівка порушила ПДР 212 разів, у середньому 17 разів на місяць, а сума штрафів перевищила 67 тисяч гривень.



Більше штрафів виписали у вересні 2021 року (658686 на загальну суму 289,3 мільйона грн). Експерти пов'язують це з тим, що мешканці міст поверталися із відпусток.