Хто може набути статусу учасника бойових дій - роз'яснення Генштабу

09:47 28 жовтня Київ, Україна

Умовою надання статусу учасника бойових дій (УБД) для військовослужбовців є виконання ними особисто або у складі військової частини (установи, закладу) бойових завдань. При цьому не встановлюються вимоги щодо кількості днів перебування у районах проведення бойових дій.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, коментуючи розширення урядом переліку осіб, які можуть набути статусу учасника бойових дій.



Підтвердженням виконання бойових завдань військовослужбовцями є виписки/копії (за наявності хоча б одного з таких документів):

бойових повідомлень

журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки)

вахтових журналів

польотних листів

матеріалів спеціальних (посадових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Для отримання статусу УБД командири військових частин звертаються до комісії, утвореної державним органом, у віданні якого перебуває військова частина або військовослужбовці самостійно звертаються через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.



При собі слід мати один із документів, що підтверджують виконання бойових завдань та довідку про безпосередню участь у заходах щодо забезпечення оборони, форму якої затверджено тепер новим додатком до Постанови КМУ № 413.



Нагадаємо, 23 жовтня на засіданні Уряду ухвалили рішення про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р.. № 413. Документ визначає процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій для осіб, які брали безпосередню участь у війні.