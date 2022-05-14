Хто із зірок відмовився взяти участь в концерті до Дня Незалежності

20:46 10 серпня Київ, Україна

Низка зірок відмовилися від виступу на День Незалежності, деякі музиканти пояснили це зайнятістю на інших заходах, а деякі просто не захотіли брати участь.





Кого не буде на концерті в "Олімпійському": Про це повідомила режисерка концерту до 30-річчя Незалежності України Катерина Царик.

Групу "Бумбокс" запрошували на захід, однак артисти, як повідомила Царик, "коректно відмовилися";

колектив "Плач Єремії" також не прийняв пропозицію, їхнє рішення дуже засмутило режисера концерту;

група "Друга ріка" візьме участь в іншому святковому заході;

"Антитіла" також не зможуть виступити в "Олімпійському", тому що їх вже запросили на концерт в іншому місті;

група Onuka "ангажована" на заходах з нагоди Дня Незалежності, тому вона теж не з'явиться на концерті в Києві;

також відомо, що від благодійного заходу відмовилася Katya Chilly. Вона не захотіла виступати безкоштовно.

Катерина Царик також прокоментувала скандал через відкликання запрошення для групи Green Grey. За її словами, організатори довго вели переговори про участь музикантів у концерті, однак через відео Муріка з критикою мовного закону артисти залишилися без виступу.