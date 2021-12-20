Кримський Дім 28 листопада провів презентацію циклу «Кримські сонети» польського поета Адама Міцкевича (ФОТО)

17:13 30 листопад Київ, Україна

У неділю, 28 листопада, у Кримському Домі відбулася презентація сонетів польського поета та письменника Адама Міцкевича.

Про це повідомив Кримський Дім на своїй сторінці у Фейсбук.

Презентація «Кримських сонетів» Адама Міцкевича, присвячена 30-річчю Незалежності України, проходила у стінах Кримського Дому. Сонети були представлені 4-ма іноземними мовами: англійською, українською, польською та кримськотатарською.

Серед запрошених гостей були керівник Кримського Дому та режисер Ахтем Сеітаблаєв, державний секретар Канцелярії Президента Республіки Польща Войцех Колярський, директор Польського інституту в Києві Роберт Чижевський, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, політичний та громадський діяч кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв та багато інших гостей.

Фото: Крымский Дом провел презентацию стихов польского поэта Адама Мицкевича из цикла

За словами Чубарова, глави Меджлісу, існує явна паралель між подіями, що розгортаються в Криму сьогодні, і окупацією Криму на початку XIX століття, коли він був анексований Російською імперією.

До «Кримських сонетів», автором яких є польський поет Адам Міцкевич, увійшли 18 віршів. Цикл віршів був написаний після двомісячної подорожі Кримом у 1825 році. У цих творах, які стали класикою польської літератури, Крим постає у всій величі свого літописання.

Адам Міцкевич (1798-1855) – польський поет світової класики. Багато публіцистів та літераторів вважають Міцкевича основоположником польського романтизму.