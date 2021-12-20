Кримський Дім 28 листопада провів презентацію циклу «Кримські сонети» польського поета Адама Міцкевича (ФОТО)

У неділю, 28 листопада, у Кримському Домі відбулася презентація сонетів польського поета та письменника Адама Міцкевича.

Про це повідомив Кримський Дім на своїй сторінці у Фейсбук.

Презентація «Кримських сонетів» Адама Міцкевича, присвячена 30-річчю Незалежності України, проходила у стінах Кримського Дому. Сонети були представлені 4-ма іноземними мовами: англійською, українською, польською та кримськотатарською.

Серед запрошених гостей були керівник Кримського Дому та режисер Ахтем Сеітаблаєв, державний секретар Канцелярії Президента Республіки Польща Войцех Колярський, директор Польського інституту в Києві Роберт Чижевський, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, політичний та громадський діяч кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв та багато інших гостей.

За словами Чубарова, глави Меджлісу, існує явна паралель між подіями, що розгортаються в Криму сьогодні, і окупацією Криму на початку XIX століття, коли він був анексований Російською імперією.

До «Кримських сонетів», автором яких є польський поет Адам Міцкевич, увійшли 18 віршів. Цикл віршів був написаний після двомісячної подорожі Кримом у 1825 році. У цих творах, які стали класикою польської літератури, Крим постає у всій величі свого літописання.

Адам Міцкевич (1798-1855) – польський поет світової класики. Багато публіцистів та літераторів вважають Міцкевича основоположником польського романтизму.