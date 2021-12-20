Кримський Дім 26 листопада презентує нову книгу Гульнари Абдуллаєвої

У п'ятницю, 26 листопада, у Кримському Домі буде представлена книга Гульнари Абдуллаєвої «Кримські татари: від етногенезу до державності», де описується історія кримських татар.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Кримський Дім.

Книга «Кримські татари: від етногенезу до державності» розкриває повністю самобутність кримськотатарського народу, їхнє етнічне коріння — звідки вони походять і ким вони стали. Ця книга підходить абсолютно для будь-якого віку, в ній розкривається історія розвитку етнічного народу. У книзі також описані й політичні події сьогодення, про те, як народ національної меншини захищає свої права.

Всі події, про які розповідає книга Абдуллаєвої «Кримські татари: від етногенезу до державності», додадуть ясності про становлення нації, її унікальність і цінність для цивілізації в цілому, і розвіють багато міфів.

"Дослідження Гульнари Абдуллаєвої допоможе відновити багатовікову етнічну історію кримських татар та інших корінних народів Криму, розвіє численні нав'язані міфи, продемонструє національну самобутність, унікальність та цінність етносу кримських татар для людської цивілізації", - йдеться у повідомленні.

Презентація книги Гульнари Абдуллаєвої відбудеться у п'ятницю, у Кримському Домі, 26 листопада о 18:00.

Захід пройде з урахуванням усіх вимог МОЗ.