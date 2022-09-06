Кримчанам дали рекомендації як підготуватися до деокупації

15:16 06 вересня Київ, Україна





Всі роки анексії росія планомірно та методично накачувала Крим зброєю та військовими об'єктами, перетворюючи півострів із курорту на військову базу.



Влада України запевняє, що на відміну від країни-агресора, наші війська ніколи свідомо не атакують цивільні об'єкти. Україна цінує життя своїх громадян.



Проте війна та бойові дії – це завжди загроза життю та здоров'ю людей.



У зв'язку з цим Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим Останнім часом з інформаційного порядку денного не сходить питання деокупації не лише захоплених територій Донбасу та півдня України, а й анексованого Криму. Після спекотного "бавовняного" серпня у це повірили навіть скептики.Всі роки анексії росія планомірно та методично накачувала Крим зброєю та військовими об'єктами, перетворюючи півострів із курорту на військову базу.Влада України запевняє, що на відміну від країни-агресора, наші війська ніколи свідомо не атакують цивільні об'єкти. Україна цінує життя своїх громадян.Проте війна та бойові дії – це завжди загроза життю та здоров'ю людей.У зв'язку з цим Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим напрацювало рекомендації для того, щоб мирні жителі вчасно підготувалися до деокупації та дотримувалися елементарних заходів безпеки.

Подбайте про себе та своїх близьких, допомагайте ЗСУ, довіряйте лише офіційним джерелам інформації.



Крим – це Україна!