Кримчан очікує черговий потоп: метеорологи попередили про зливи

14:53 27 червня Київ, Україна

Кримський півострів знову заливає зливами, місцеві жителі попереджені про підйом води в мілководних річках до півтора метра.

Про це повідомляє гідрометцентр Криму в неділю, 27 червня.



Зазначено, що сьогодні на півострові очікуються місцями сильні зливи, грози, град, шквал 17-22 м/с.



"У другій половині доби 27 червня і протягом доби 28 червня на окремих річках Криму очікуються підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м. В селевих басейнах загроза сходження селів", - йдеться в повідомленні.



Днями в Ялті пройшли сильні зливи і вулиці міста перетворилися на річки.



18 червня в Криму на метеорологічній станції Ай-Петрі випала рекордна за добу кількість опадів - 295 мм, що дорівнює трьом місячним нормам. Потужні зливи затопили Ялту і Керч. Постраждали 40 осіб, одна загинула. Повінь зачепила Феодосію, Ленінський і Кіровський райони Криму.