Крим, як і раніше, популярний серед іноземних туристів

09:51 04 червень Київ, Україна

Захоплений РФ Кримський півострів з початку поточного року відвідали два мільйони туристів.

Про це повідомив так званий глава Криму Сергій Аксьонов у Facebook в п'ятницю, 4 червня.



"За січень-травень поточного року Крим відвідали понад 1 млн 958 тисяч туристів. Це на 53,3% вище рівня аналогічного періоду 2019 року", - написав Аксьонов на своїй сторінці в соцмережі.



За його даними, 65% відпочивальників прибули по Кримському мосту на автомобілях і автобусах, 30% - авіасполученням, 5% - залізницею.



Також Аксьонов додав, що туристичний потік в травні склав близько 956 тисяч осіб, це на 60% більше, ніж в 2019 році.