Крим переходить на режим жорсткої економії води

Географічно степова територія Криму відноситься до посушливої зони. З того часу, як півострів опинився в складі України, були побудовані багато каналів, водосховищ і зрошувальних систем. Зараз, добровільно відірвавшись від материкової території, Крим знову відчуває проблеми водопостачання. Різке потепління клімату тільки посилило це положення.

За повідомленнями ЗМІ, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Криму вводять графіки подачі води.

Обмеження торкнуться Сімферополя і ще 39 населених пунктів Сімферопольського і Бахчисарайського районів.

Така ситуація склалася через обміління трьох водосховищ: Аянського, Партизанського і Сімферопольського - їх наповнення становить від 19 до 51%.

У зв'язку з цим обмеження подачі питної води будуть в ранкові та вечірні години.

"Перший етап: в ніч з 23 на 24 серпня добовий відбір води знизиться до 140 тис. Кубометрів. Гаряче водопостачання буде припинено. Другий етап: з 31 серпня по 7 вересня відбір води зменшиться до 120 тис. Кубометрів на добу. Буде введена подача води за графіком. Третій етап настане 7 вересня. Подача води знизиться до 100 тисяч кубометрів на добу і буде здійснюватися по годинах - вранці і ввечері ", - повідомила" глава адміністрації "Сімферополя Олена Проценко.

При цьому обіцяють організувати підвезення води автоцистернами в житлові райони.

Президент Кримської академії наук, доктор геолого-мінералогічних наук Віктор Тарасенко вважає, що обмеження водопостачання можуть тривати до весни 2021 року, якщо не буде продуктивних опадів восени і взимку. Він пояснив, що Крим зараз перебуває в самому посушливому етапі циклу, який повторюється кожні 7-10 років.

Синоптики прогнозують, що посушлива погода в Криму збережеться до жовтня-листопада. Встановлюється антициклон, з понеділка в регіон повертається спека до 32 градусів і до кінця серпня дощів не передбачається. Вересень традиційно сухий в Криму, циклони минають півострів. Їх активність можлива лише глибокої осені.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму в разі гуманітарної катастрофи на півострові. За словами прем'єра, поставки води можливі виключно для українського населення півострова.