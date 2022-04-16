Криклій пообіцяв до 2030 року замінити весь міський громадський транспорт на електричний

15:33 19 листопада Київ, Україна

Для того, щоб втілити в життя плани з заміни міського громадського транспорту на електричний, вже зараз розробляються проєкти по розміщенню електрозарядних станцій на всіх автомагістралях. Про це повідомив під час брифінгу 19 листопада Владислав Криклій.



"Національною транспортною стратегією України до 2030 року передбачено, що міста замінять свій автопарк на електробуси, і буде створена відповідна зарядна інфраструктура для них", - розповів міністр в ході Global e-Mobility Forum, організованого Міністерством клімату і навколишнього середовища Польщі.



Він зазначив, що розроблений проєкт стратегії розвитку автопромисловості, який передбачає стимули для вітчизняного виробництва електрокарів, а також враховує популяризацію як приватного, так і громадського електротранспорту.



Криклій нагадав, що в Україні діє звільнення від сплати ПДВ на ввезення електромобілів.



"Сьогодні в Україні близько 25 тис. електрокарів, 25 тис. гібридів і майже 9 тис. пунктів електрозарядних станцій, розташованих переважно в містах", - повідомив міністр, зазначивши, що йде робота над проєктом по розміщенню електрозарядних станцій на всіх автомагістралях.