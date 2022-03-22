Криклій про початок роботи системи автоматичного габаритно-вагового контролю автомобілів

Владислав Криклій в етері одного з українських телеканалів розповів, коли почне свою роботу система автоматичного габаритно-вагового контролю автомобілів.
За його словами, зараз навколо Києва побудовано шість пілотних ділянок для зважування фур.
За його словами, зараз навколо Києва побудовано шість пілотних ділянок для зважування фур.
Штрафи за перевантаження стартують від 54 тисяч гривень, каже Криклій. На місцях зважування, де будуть інспектори, водіїв змусять розвантажити вантаж, який перевищує норму.
Втім, за словами керівника Мінінфраструктури, не для всіх перевізників розвантаження можна буде застосувати.
Втім, за словами керівника Мінінфраструктури, не для всіх перевізників розвантаження можна буде застосувати.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі