Криклій про початок роботи системи автоматичного габаритно-вагового контролю автомобілів

11:56 28 жовтня Київ, Україна

Владислав Криклій в етері одного з українських телеканалів розповів, коли почне свою роботу система автоматичного габаритно-вагового контролю автомобілів.



За його словами, зараз навколо Києва побудовано шість пілотних ділянок для зважування фур.

"Це такі металеві рамки або дуги. На них встановлено спеціальне обладнання, а на дорожньому полотні - сенсори. Коли автомобіль проїжджає, то в сервер надходить інформація про навантаження на кожну вісь, а також про загальну вагу вантажівки. Завдяки цьому можна здійснювати контроль за ваговими габаритами машини, а в разі порушення - накладати штрафи", - пояснив міністр.

Штрафи за перевантаження стартують від 54 тисяч гривень, каже Криклій. На місцях зважування, де будуть інспектори, водіїв змусять розвантажити вантаж, який перевищує норму.



Втім, за словами керівника Мінінфраструктури, не для всіх перевізників розвантаження можна буде застосувати.