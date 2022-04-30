Криклій: навіть при введенні повного локдауну транспорт буде працювати

14:09 01 грудня Київ, Україна

У Міністерстві інфраструктури України взяли до уваги невдачі першого локдауну , пов'язані з обмеженнями роботи громадського транспорту, залізничного та авіатранспорту, і запевняють, що можливий новий локдаун на роботу транспорту не вплине.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій на ранковому брифінгу в Києві.



"Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт буде працювати - внутрішньообласний, міжміський, міський та всі інші види транспорту", - запевнив Криклій.



Він також підтвердив, що в Кабміні тривають консультації з конкретних дат локдауну.



"Але що стосується роботи громадського транспорту, залізничного, авіатранспорту - його робота зупинятися не буде... Я не скажу, чи буде повний локдаун, зараз тривають консультації. Але транспорт зупинятися не буде", - підкреслив Криклій.



Він також зазначив, що в містах виникали проблеми з обмеженням роботи транспорту під час першого локдауну.



"Тому позиція моя і моїх колег, в тому числі, щоб транспорт працював", - підкреслив міністр інфраструктури.