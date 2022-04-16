Хресна хода в римському Колізеї за участю українки та росіянки

09:34 16 квітня Київ, Україна

Навіть такий скорботний день, пов'язаний зі смертю Ісуса Христа, не зміг примирити ворожнечу, породжену жорстокою війною Росії проти України. Про те, як у римському Колізеї відбулася хресна хода за участю українки Ірини та росіянки Альбіни, повідомив сьогодні, 16 квітня, посол України у Ватикані Андрій Юраш.

За його словами, дві жінки, які 20 років тому залишили свої країни та приїхали до Італії, працюють у місцевому хоспісі. Вони разом тримали хрест під час 13 ст.. За попереднім задумом, цю постановку мали супроводжувати текстом роздумів, у якому звучить теза про "братні народи". Але на прохання України його скасували та присутнім запропонували помолитися у тиші.

"До аргументів української сторони (а офіційна заява та відповідна нота посольства України при Святому Престолі була першою серед інших подібних звернень) поставилися в Апостольській Столиці з увагою: замість запланованого просторового тексту, в якому мала звучати теза і про "братні народи", було запропоновано помолитися у тиші”, – зазначив посол.

Юраш наголосив, що шансів, що Святий Престол повністю змінить опублікований в офіційних джерелах текст та зміст Хресної ходи, було мало. Але ніяк не відреагувати на це також було неможливо, додав він.

Про реакцію Ватикану на зауваження українців також пише католицьке видання Credo.

"Перед обличчям смерті мовчання промовистіше за слова. Тому зупинимось у молитовній тиші і нехай кожен у своєму серці помолиться за мир у всьому світі», – так пролунав заклик до молитви, після чого над площею запанувала тиша.

Раніше Папа Римський Франциск закликав Москву та Київ укласти великоднє перемир'я, яке призведе до переговорів про міцний світ.

Також повідомлялося, що Папа Римський засудив звірства у Бучі та підняв український прапор, який був відправлений йому з міста на Київщині, яке постраждав від російської військової агресії.