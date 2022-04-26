Хресна хода УПЦ може стати епіцентром зараження коронавірусом

15:29 26 липня Київ, Україна

27 липня Українська православна церква в черговий раз запланувала в Києві масштабну хресну ходу з нагоди Дня Хрещення Руси-України. І це в той час, коли весь цивілізований світ намагається подолати кризову ситуацію, пов'язану з розповсюдженням нового штаму вірусу COVID -19 «Дельта», який вже зафіксовано в Україні.

Побувавши на масовому заході, де навряд чи будуть дотримуватися протиепідемічних заходів та безпечної дистанції, не виключається можливість зараження тисячі вірян, які потім поширять хворобу по регіонах.

На думку фахівців, саме такі масові заходи є «пандемічною бомбою», яка може призвести до різкого зростання хворих на COVID-19 в державі, а це - черговий ЛОКДАУН, якраз напередодні візиту Вселенського патріарха Варфоломія до Києва на 30-річчя Незалежності України.

Зірвати цей візит російській пастві навряд чи вдасться, а ось навмисно заразити своїх парафіян - легко! Тим більше, що РПЦвУ з початку пандемії порушує протиепідемічні норми, не шкодуючи своїх прихильників.