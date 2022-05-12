Кремль продовжує війну з вірою. У Криму екстремістом визнали священника ПЦУ

06:50 12 серпня Київ, Україна

Схоже, особисто Путіну не подобаються щиро віруючі люди. Хоча в дружбі з головою РПЦ Кирилом його не звинуватиш. Можливо, тут причина в грошах. Зате служителі Православної церкви України, як і Свідки Єгови, тепер стали в очах Кремля екстремістами.

У анексованому Криму судитимуть священника Православної церкви України, проти якого склали протокол про адміністративне порушення після зриву богослужіння в чоловічому монастирі Святого Димитрія Солунського. Про це повідомив Голос Криму.

Зазначено, що проти архімандрита Даміана був складений протокол про адміністративне порушення за статтею про порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання (ч.4, ст.5.26 КпАП РФ).

Відомо, що засідання так званого Білогірського суду, під час якого розглянуть справу затриманого, призначено на 17 серпня.

Нагадаємо, 8 серпня представники так званого "Центру протидії екстремізму" російського режиму в Криму увірвалися в монастир Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії ПЦУ в селі Балки, Білогірського району. Силовики зірвали богослужіння під приводом нібито порушення законодавства Росії.

Пізніше МЗС України засудив утиски ПЦУ і релігійних громад з боку Москви на тимчасово окупованих територіях.