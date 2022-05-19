Кремінь розповів, що являє собою мовний закон

18:07 16 грудня Київ, Україна

Порушникам мовного закону доведеться викласти зі своєї кишені від 5100 до 6800 грн, але це не головне. Найголовніше, що може постраждати репутація закладу, вважає Тарас Кремінь.



Про це повідомляє Урядовий портал.



Кремінь зазначив, що за порушення суб'єктами господарювання відповідних норм Закону передбачені штрафні санкції.

"Секретаріат Уповноваженого може здійснювати позапланові заходи контролю за порушеннями мовного закону. Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і мати системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, для когось ця сума невелика (від 5100 до 6800 грн), але вона буде бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки - по репутації. А це саме те, що напрацьовується роками", - підкреслив мовний омбудсмен.

У той самий час Кремінь зазначив, що головне завдання - не штрафувати, а максимально допомогти сфері обслуговування підготуватися до 16 січня 2021, провести інформаційну та роз'яснювальну роботу.