Кремінь розповів, що являє собою мовний закон

Порушникам мовного закону доведеться викласти зі своєї кишені від 5100 до 6800 грн, але це не головне. Найголовніше, що може постраждати репутація закладу, вважає Тарас Кремінь.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Кремінь зазначив, що за порушення суб'єктами господарювання відповідних норм Закону передбачені штрафні санкції.
У той самий час Кремінь зазначив, що головне завдання - не штрафувати, а максимально допомогти сфері обслуговування підготуватися до 16 січня 2021, провести інформаційну та роз'яснювальну роботу.
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