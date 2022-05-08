В Україні закриваються видавництва і книгарні

У минулому році через пандемію і пов'язане з нею недофінансування в Україні припинили своє існування 343 видавництва і 48 книгарень.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомляє уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
Він нагадав, що з 16 липня 2021 року почала діяти 26 стаття закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує використання державної мови в сфері книговидання і книгорозповсюдження.
За словами уповноваженого, чітке дотримання цієї статті призведе до поліпшення ситуації на книжковому ринку. Отже, частка книжкових видань державною мовою в загальній кількості назв книжкових видань, наявних у продажу в кожній книгарні чи іншому закладі, який здійснює книгорозповсюдження, повинна становити не менше 50%.
Кремінь нагадав, що ця вимога поширюється на всі книжкові магазини та інші заклади, що здійснюють книгорозповсюдження, крім тих, які здійснюють розповсюдження книжкових видань виключно офіційними мовами Європейського Союзу, державною мовою і/або словників і розмовників з іноземних мов, підручників з вивчення іноземних мов, а також спеціалізовані книжкові магазини, створені для реалізації прав корінних народів, національних меншин України.
За словами уповноваженого, чітке дотримання цієї статті призведе до поліпшення ситуації на книжковому ринку. Отже, частка книжкових видань державною мовою в загальній кількості назв книжкових видань, наявних у продажу в кожній книгарні чи іншому закладі, який здійснює книгорозповсюдження, повинна становити не менше 50%.
Кремінь нагадав, що ця вимога поширюється на всі книжкові магазини та інші заклади, що здійснюють книгорозповсюдження, крім тих, які здійснюють розповсюдження книжкових видань виключно офіційними мовами Європейського Союзу, державною мовою і/або словників і розмовників з іноземних мов, підручників з вивчення іноземних мов, а також спеціалізовані книжкові магазини, створені для реалізації прав корінних народів, національних меншин України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі