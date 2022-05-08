В Україні закриваються видавництва і книгарні

14:06 04 серпня Київ, Україна

У минулому році через пандемію і пов'язане з нею недофінансування в Україні припинили своє існування 343 видавництва і 48 книгарень.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомляє уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"За підсумками 2020 року припинили свою діяльність 343 видавництва і 48 книгарень. Це досить кричуща цифра. Крім того, за даними Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів, через кризу 2020 року галузь знизила обсяги виробництва книжкової продукції в порівнянні з 2019-м роком за назвами на 23,3% і за сумарним тиражем - на 34,3%", - підкреслив Кремінь.

Він нагадав, що з 16 липня 2021 року почала діяти 26 стаття закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує використання державної мови в сфері книговидання і книгорозповсюдження.



За словами уповноваженого, чітке дотримання цієї статті призведе до поліпшення ситуації на книжковому ринку. Отже, частка книжкових видань державною мовою в загальній кількості назв книжкових видань, наявних у продажу в кожній книгарні чи іншому закладі, який здійснює книгорозповсюдження, повинна становити не менше 50%.



Кремінь нагадав, що ця вимога поширюється на всі книжкові магазини та інші заклади, що здійснюють книгорозповсюдження, крім тих, які здійснюють розповсюдження книжкових видань виключно офіційними мовами Європейського Союзу, державною мовою і/або словників і розмовників з іноземних мов, підручників з вивчення іноземних мов, а також спеціалізовані книжкові магазини, створені для реалізації прав корінних народів, національних меншин України.