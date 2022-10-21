Креативний директор Balenciaga розповів, чому допомагає Україні

12:48 21 жовтня Київ, Україна

Демна Гвасалія допомагає Україні з перших днів російської війни.

Про це він розповів в інтерв'ю NYT Style Magazine.

Ще в березні на Паризькому тижні моди пройшов показ бренду, який Гвасалія присвятив нашій країні. Він навіть хотів скасувати шоу через повномасштабне вторгнення росії, але все-таки передумав і на стільцях гостей чекали футболки в кольорах українського прапора.

Гвасалія підкреслив, що війна росії проти України змусила його згадати весь біль, якого він зазнав у 1993 році. Тоді до його рідного міста Сухумі в Грузії прийшли війська, сім'я була змушена тікати.
"Війна в Україні стала тригером болю від минулої травми, яку я носив з 1993 року, коли те саме сталося в моїй рідній країні, і коли я назавжди став біженцем. Назавжди, бо це те, що лишається в тобі. Страх, розпач, усвідомлення того, що ти нікому не потрібний", - сказав Гвасалія.