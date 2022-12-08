Червоний Хрест незабаром ще раз відвідає військовополонених України

16:21 08 грудня Київ, Україна

Червоний Хрест минулого тижня відвідав українських військовополонених, яких утримують окупанти, наступний візит запланований цього тижня, також з візитом в Україну прибула президентка ЧХ Мір'яна Сполярич.



Про це повідомила пресслужба Червоного Хреста, російська служба ВВС, президентка Червоного Хреста Мір'яна Сполярич у Twitter.

"Минулого тижня МКЧХ здійснив один дводенний візит до українських військовополонених, ще один відбудеться цього тижня. У цей же період було здійснено візити до російських військовополонених, а до кінця місяця заплановано ще більше візитів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що представники МКЧХ перевірили умови утримання та лікування військовополонених та доставили засоби особистої гігієни, ковдри, теплий одяг та книги. МКЧХ також зв'язався з сім'ями полонених, щоб передати новини від їхніх близьких.



У МКЧХ наголосили, що всі військовополонені мають право на регулярні візити делегатів. Хоча нещодавні візити є важливим прогресом, МКЧХ має бути надано безперешкодний доступ до всіх полонених неодноразово і без наглядачів, де б вони не утримувалися.



BBC повідомляє, що раніше окупаційна адміністрація на захоплених територіях сходу України перешкоджала доступу міжнародних спостерігачів до місць утримання українських полонених. Поки що незрозуміло, що змусило російську сторону почати співпрацювати. Водночас ВВС наголошує, що Україна ніколи не перешкоджала роботі міжнародних гуманітарних організацій.



Крім того, 8 грудня до України з чотириденним візитом прибула президентка Червоного Хреста Мір'яна Сполярич.

"Сьогодні я зустрінуся з людьми у Миколаєві та Херсонській області, які переживають жахливу зиму, та познайомлюся з командами, які працюють, щоб допомагати", - зазначила вона.



Сполярич назвала візити до військовополонених важливим кроком для "збереження людяності серед жорстокості міжнародного збройного конфлікту". Вона очікує, що ці візити призведуть до регулярнішого доступу до військовополонених.