Червоний Хрест закликали втрутитися у суд над полоненими українськими військовими у Маріуполі

18:12 15 серпня Київ, Україна

Радник глави Офісу Президента України закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) втрутитися у спроби росії судити українських військовополонених в окупованому Маріуполі.



З такою заявою Михайло Подоляк виступив у Твіттері.



До останнього підтвердження гіпотези, що росіяни проводитимуть суд над військовополоненими в Маріуполі, не було, проте ватажок так званої ДНР Денис Пушилін підтвердив в ефірі пропагандистського російського телеканалу Росія 1 нещодавно, що окупанти хочуть провести "суд" в уцілілій будівлі філармонії в місті, де вже почали встановлювати клітки.

"Всі військовополонені, зокрема, захисники Азовсталі, є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому "маріупольські клітки" - це офіційний військовий злочин росії. Час МКЧХ і директору організації Петеру Мауреру нарешті згадати про своє призначення і подумати про свою репутацію”, – написав Подоляк.

Досі не відомо, коли саме проводитимуть суд у Маріуполі, проте називають орієнтовні дати наприкінці серпня та на початку вересня. Так званий "маріупольський трибунал", за словами ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна, стане першим, але не останнім.



Нагадаємо, що спроба росії "судити" українських військовополонених є воєнним злочином. Російське керівництво підтвердило плани "судити" 92 українців. Усього ж у рф завели понад 1 300 кримінальних проваджень проти понад 400 громадян України, у тому числі принаймні 220 осіб підозрюють у скоєнні "злочинів проти миру та безпеки людства".