Червоний Хрест доставив в ОРДЛО більше ніж 50 тонн гуманітарної допомоги

17:47 13 серпня Київ, Україна

На окуповані Росією окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) доставлено чергову гуманітарну допомогу.



Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Сьогодні, 13 серпня 2021, на окуповані РФ частини Донецької і Луганської областей України трьома вантажівками доставлений гуманітарний вантаж загальною вагою 56,6 тонни", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, через КПВВ "Новотроїцьке" три вантажівки переправили гуманітарну допомогу, передану від держав-членів Женевських конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.