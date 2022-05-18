Червоний Хрест доставив в ОРДЛО більше ніж 50 тонн гуманітарної допомоги
17:47 13 серпня Київ, Україна
На окуповані Росією окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО)
доставлено чергову гуманітарну допомогу.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
"Сьогодні, 13 серпня 2021, на окуповані РФ частини Донецької і Луганської областей України трьома вантажівками доставлений гуманітарний вантаж загальною вагою 56,6 тонни", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, через КПВВ "Новотроїцьке" три вантажівки переправили гуманітарну допомогу, передану від держав-членів Женевських конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.
«Ми хотіли б подякувати за тривалу співпрацю між Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) і Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно до пункту 1 наказу міністерства N 51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує про наміри переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі», - йдеться в листі МКЧХ Мінреінтеграції.
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