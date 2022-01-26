"Червона" зона позаду, але карантин в Україні триває

08:09 08 травень Київ, Україна

Україна повністю вийшла з небезпечної "червоної зони". Вчора на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердили з 8 травня вихід з епідеміологічної небезпеки для Сумської області.



Так, за станом на сьогодні, жодна область не перебуває у "червоній" зоні. При цьому на території країни діють обмеження, встановлені для жовтого рівня епіднебезпеки, згідно з якими забороняється:

перебування в громадських будівлях та транспорті без одягнутих масок;

проведення масових заходів за участю понад 1 людини на 4 кв. м або 50% зайнятості залу;

перевезення пасажирів в кількості понад місць, визначених для сидіння;

проведення дискотек, робота нічних клубів, банкетів в закладах громадського харчування;

робота громадського харчування після 24 годин і до 7 ранку і при неможливості забезпечити відстань між столами на рівні 2 метрів;

спортивні зали та фітнес-центри не більше однієї людини на 10 квадратних метрів;

перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні;

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

діяльність установ, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних установ, установ і організацій, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, дитячих установ оздоровлення і відпочинку);

відвідування навчальних закладів одержувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 знаходиться більше 50% претендентів освіти і персоналу установи;

проведення у навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю претендентів освіти з більш ніж однієї групи (класу) і в присутності глядачів (відвідувачів).

Під забороною і діяльність бізнесу, обслуговуючого відвідувачів, у якого:

не нанесені маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 метра;

не забезпечені працівники засобами індивідуального захисту, в тому числі захисними масками або респіраторами, і не здійснюється належний контроль за їхнім використанням;

обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, захисних масок або респіраторів, які закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі підприємства (через вікна видачі, тераси і т.п.);

не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).

Як повідомлялося, напередодні з "червоної" зони виключили Запорізьку та Полтавську області. А днем раніше "червону" зону покинули Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.