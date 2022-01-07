КПВВ з Кримом почнуть роботу з 29 серпня

16:20 26 серпень Київ, Україна

Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду, на територію тимчасово окупованого Криму, почнуть функціонувати з суботи, 29 серпня.





Це означає, що пункти пропуску



Подробиці за процедурою перетину контрольних пунктів в'їзду і виїзду на адміністративному кордоні з окупованих Кримом обіцяють опублікувати пізніше. Про це повідомляє представництво президента України в Криму в середу, 26 серпня.Це означає, що пункти пропуску "Каланчак" "Чонгар" знову будуть функціонувати.Подробиці за процедурою перетину контрольних пунктів в'їзду і виїзду на адміністративному кордоні з окупованих Кримом обіцяють опублікувати пізніше.

"Повний текст рішення уряду буде опублікований завтра", - додали в представництві.

Пункти пропуску на адмінграніце з окупованих Кримом були тимчасово закриті відповідно до розпорядження Кабміну від 8 серпня. Перетин адміністративного кордону обмежували в рамках запобігання поширенню коронавируса в Україні.