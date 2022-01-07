КПВВ з Кримом почнуть роботу з 29 серпня

Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду, на територію тимчасово окупованого Криму, почнуть функціонувати з суботи, 29 серпня.
Про це повідомляє представництво президента України в Криму в середу, 26 серпня.
Це означає, що пункти пропуску "Каланчак" і "Чонгар" знову будуть функціонувати.
Подробиці за процедурою перетину контрольних пунктів в'їзду і виїзду на адміністративному кордоні з окупованих Кримом обіцяють опублікувати пізніше.
Це означає, що пункти пропуску "Каланчак" і "Чонгар" знову будуть функціонувати.
Подробиці за процедурою перетину контрольних пунктів в'їзду і виїзду на адміністративному кордоні з окупованих Кримом обіцяють опублікувати пізніше.
Пункти пропуску на адмінграніце з окупованих Кримом були тимчасово закриті відповідно до розпорядження Кабміну від 8 серпня. Перетин адміністративного кордону обмежували в рамках запобігання поширенню коронавируса в Україні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі