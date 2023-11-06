КПП Рафах відновив роботу, але пускають за старими списками

17:05 06 листопада Київ, Україна

Контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні Сектору Гази та Єгипту знову запрацював, але тільки для тих, хто був у попередніх списках і не встиг виїхати.

Про це повідомили у Посольстві України у Єгипті.



Близько 15:10 пункт пропуску з Єгиптом Рафах відкрили, але лише для людей, які були в узгоджених раніше списках і не встигли покинути Сектор Гази досі.



Застосовувався порядок, наближений до алфавітного, але не повністю. Яким принципом керується єгипетська сторона, українському посольству не повідомили.