"Кожни дзень": у Києві відкрилася виставка сучасного білоруського мистецтва

13:57 03 травень Київ, Україна

"Виставка "Кожни дзень" (Кожен день) була створена з метою показати солідарність з білоруським народом і познайомити українську аудиторію з білоруською історією опору.

Довгоочікувана виставка сучасного білоруського мистецтва "Кожни дзень. Мистецтво. Солідарність. Опір" "Мистецький арсенал" відкрив для відвідувачів сьогодні, 3 травня, і продовжить її роботу до 6 червня.

"Відвідувачі "Мистецького арсеналу" зможуть познайомитися з сучасним білоруським мистецтвом наживо і пережити всі ті почуття і рефлексії, які викликають художні роботи, представлені на виставці", - коментує директорка "Мистецького арсеналу" Олеся Островська-Люта.

Як зазначається, виставка "Кожни дзень" є зрізом сучасного білоруського мистецтва, яке досліджує і розповідає історію солідарності, самоорганізації, опору і надій на краще майбутнє. Назва виставки запозичує гасло, яке скандують протестувальники в Білорусі, підтримуючи упевненість, що протест триватиме і завтра, що він не закінчиться.

У виставці взяли участь 50 художників з Білорусі та близько 30 художників з інших країн. Співкураторами проєкту стали 6 білоруських художників і дослідників: Олексій Борисьонок, Андрій Дурейко, Марина Напрушкіна, Максим Тімінько, Антоніна Стебур, Сергій Шабохін.



Виставковий проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».



У "Мистецькому арсеналі" (Київ, вул. Лаврська, 12) виставка триватиме з 3 травня по 6 червня 2021 року. Графік роботи: вівторок - неділя з 11:00 до 20:00.