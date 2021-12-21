«Ковидна» тисяча: у Луцьку гроші з «Вітраж Уїк-енда» віддадуть на боротьбу з раком

15:55 21 грудень Київ, Україна

Поки вся Україна в соцмережах обурюється, що «ковидну» тисячу не можна витратити на благодійність, у Луцьку знайшли спосіб, який допоможе спрямувати частину цих грошей на потреби онкохворих.



Квиток на фестиваль «Вітраж-Уїк-енд», який відбудеться у Луцьку вже 25–26 грудня, можна купити за кошти в рамках програми «Підтримка», а виручені з продажу квитків гроші направлять на Фонд боротьби з раком.



Вартість за день – 105 гривень, на два дні – 185 гривень. Дітям віком до 12 років – безкоштовно. При оплаті на сайті касового оператора потрібно вибрати віртуальну картку, на яку зараховано тисячу тисяч.



Фонд боротьби з раком – одна з небагатьох благодійних організацій в Україні, яка займається системним скринінгом населення на ракові захворювання.. Для цього Фонд організовує безоплатні для людей обстеження раком навіть у найвіддаленіших селах Волині. Крім того, суттєва частина роботи Фонду – допомога ліками та розхідниками Онкогематологічного центру обласної дитячої лікарні.



Вітраж-Уїк-енд – формат локального фестивалю, де головний акцент націлений на показ сучасного лайфстайлу міста. Головні герої фестивалю - українські якісні локальні бренди, крафтові вироби, круті спікери, які щодня змінюють цей світ у найкращий у кожній окремій галузі, зони для відпочинку, кінозал для обійматися та залипати на концептуальний короткий метр і не тільки, фотозона, смачна їжа та атмосфера. свята.