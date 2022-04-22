Коронавірус залишив сиротами понад 1,5 млн дітей по всьому світу

З початку пандемії і на кінець квітня поточного року круглими сиротами в результаті пандемії залишилися понад мільйон дітей, ще у пів мільйона коронавірус забрав життя бабусі, дідуся або опікуна, з якими вони проживали.
Про це повідомляє The Guardian у четвер, 22 липня.
Найбільше дітей втратили батьків через COVID-19 в Перу, Південній Африці, Мексиці, Бразилії, Колумбії, Ірані, США і Росії.
У той самий час майже в кожній країні смертність серед чоловіків була вищою, ніж серед жінок - діти втрачали батьків в п'ять разів частіше, ніж матерів.
"Нам потрібно швидко реагувати, тому що кожні 12 секунд дитина втрачає свого вихователя через COVID-19", - заявила професорка Люсі Клувер.
Цифри, ймовірно, занижені, оскільки вони базувалися лише на офіційних даних смертності від COVID-19. Насправді таких дітей може бути набагато більше.
Найбільше дітей втратили батьків через COVID-19 в Перу, Південній Африці, Мексиці, Бразилії, Колумбії, Ірані, США і Росії.
У той самий час майже в кожній країні смертність серед чоловіків була вищою, ніж серед жінок - діти втрачали батьків в п'ять разів частіше, ніж матерів.
"Нам потрібно швидко реагувати, тому що кожні 12 секунд дитина втрачає свого вихователя через COVID-19", - заявила професорка Люсі Клувер.
Цифри, ймовірно, занижені, оскільки вони базувалися лише на офіційних даних смертності від COVID-19. Насправді таких дітей може бути набагато більше.
У свою чергу доктор Сет Флаксман, який працював над дослідженням, назвав ситуацію "прихованою пандемією сирітства".
На думку дослідників, на цей момент необхідно посилити підтримку названих сімей, забезпечити доступ до шкіл і робити щеплення опікунам і вихователям дітей.
"Ці 1,5 мільйона дітей стали ще одним трагічним наслідком COVID-19, який забрав три мільйони життів по всьому світу. Ми підкреслюємо, що захист і підтримка дітей-сиріт повинна стати пріоритетом для урядів країн, адже сирітство не зникає", - резюмувала доктор Сьюзен Хілліс.
"Ці 1,5 мільйона дітей стали ще одним трагічним наслідком COVID-19, який забрав три мільйони життів по всьому світу. Ми підкреслюємо, що захист і підтримка дітей-сиріт повинна стати пріоритетом для урядів країн, адже сирітство не зникає", - резюмувала доктор Сьюзен Хілліс.
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