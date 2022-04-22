Коронавірус залишив сиротами понад 1,5 млн дітей по всьому світу

15:46 22 липня Київ, Україна

З початку пандемії і на кінець квітня поточного року круглими сиротами в результаті пандемії залишилися понад мільйон дітей, ще у пів мільйона коронавірус забрав життя бабусі, дідуся або опікуна, з якими вони проживали.

Про це повідомляє The Guardian у четвер, 22 липня.



Найбільше дітей втратили батьків через COVID-19 в Перу, Південній Африці, Мексиці, Бразилії, Колумбії, Ірані, США і Росії.



У той самий час майже в кожній країні смертність серед чоловіків була вищою, ніж серед жінок - діти втрачали батьків в п'ять разів частіше, ніж матерів.



"Нам потрібно швидко реагувати, тому що кожні 12 секунд дитина втрачає свого вихователя через COVID-19", - заявила професорка Люсі Клувер.



Цифри, ймовірно, занижені, оскільки вони базувалися лише на офіційних даних смертності від COVID-19. Насправді таких дітей може бути набагато більше.

"Трагічно, що багато демографічних, епідеміологічних та медичних факторів дозволяють припустити, що справжні цифри постраждалих можуть бути на порядок більше. У найближчі місяці нові штами вірусу і повільний темп вакцинації в усьому світі загрожують прискорити пандемію і в без того неймовірно постраждалих країнах, в результаті чого ще мільйони дітей стануть сиротами", - сказала одна з авторів дослідження Джульєтт Унвін в коментарі Imperial College London.

У свою чергу доктор Сет Флаксман, який працював над дослідженням, назвав ситуацію "прихованою пандемією сирітства".

"COVID-19 різко і назавжди змінив життя цих дітей. Ми повинні діяти сьогодні, завтра буде запізно для дитини, що знаходиться в дитячому будинку, і має великі психологічні проблеми через трагічний досвід. Нам необхідно терміново визначити дітей, які стоять за цими цифрами і посилити системи моніторингу, щоб кожна дитина могла отримати підтримку, яка їй потрібна для подальшого життя", - додав Флаксман.

На думку дослідників, на цей момент необхідно посилити підтримку названих сімей, забезпечити доступ до шкіл і робити щеплення опікунам і вихователям дітей.



"Ці 1,5 мільйона дітей стали ще одним трагічним наслідком COVID-19, який забрав три мільйони життів по всьому світу. Ми підкреслюємо, що захист і підтримка дітей-сиріт повинна стати пріоритетом для урядів країн, адже сирітство не зникає", - резюмувала доктор Сьюзен Хілліс.